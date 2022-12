Per Excelsior Capitini garantisce occupabilità

(ANSA) - PERUGIA, 30 DIC - I corsi dell'istituto tecnico economico-tecnologico "Aldo Capitini" sono tra quelli che garantiscono la maggiore occupabilità nella regione in base ai dati del sistema informativo Excelsior citati dal Ministero dell'Istruzione nella nota descrittiva che accompagna le famiglie degli studenti di scuola secondaria di primo grado nella scelta dell'indirizzo.

Dall'analisi del mercato del lavoro - riferisce il Capitini - emerge che nel 2022 il 55% dei contratti ha riguardato diplomati di istituto tecnico mentre l'osservatorio DataLab di Assolavoro, nel rapporto 2022 indica che la maggior parte dei profili richiesti dalle aziende sono in linea con le caratteristiche dei diplomati dell'Itet: analisti di dati, sviluppatori software, esperti di intelligenza artificiale, tecnici energetici, tecnici dell'edilizia e geometri di cantiere, addetti e responsabili contabili, creatori di contenuti per social media, esperti di commercio elettronico, addetti all'assistenza clienti.

Per il dirigente scolastico Silvio Improta "come educatori e formatori, al Capitini siamo convinti di dare agli studenti e alle studentesse tutte le migliori opportunità, grazie all'istruzione tecnica che consente di proseguire gli studi o trovare immediatamente, dopo il diploma, un occupazione altamente qualificata". (ANSA).