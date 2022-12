Pastorelli, Piano ospedali mette a centro il paziente

(ANSA) - PERUGIA, 30 DIC - "Mettere al centro il paziente, assicurando servizi sanitari efficaci, capillari e funzionali alle esigenze dei rispettivi territori è l'obiettivo con il quale la Giunta regionale ha preadottato il nuovo Piano di fabbisogni della rete ospedaliera umbra": a dirlo è il capogruppo regionale Lega Umbria Stefano Pastorelli. "Un provvedimento che definisce un riequilibrio territoriale in tema di sanità atteso da tempo e al quale la sinistra non è mai riuscita a dare risposte convincenti, celandosi dietro promesse mai mantenute" aggiunge.

"Dopo solo tre anni di governo regionale di centrodestra - ha sottolineato Pastorelli in una nota -, la presidente Donatella Tesei e l'assessore Luca Coletto, sono riusciti a raggiungere un traguardo storico per la nostra regione. Importante in tal senso il lavoro dei consiglieri regionali della Lega Umbria che hanno avviato da tempo un confronto con l'assessore e i vertici della sanità, esponendo le esigenze dei vari territori e le istanze dei cittadini. Un percorso frutto di concertazione che ha prodotto risultati importanti. Con il piano di fabbisogni smentiamo una volta per tutte le chiacchiere del Partito democratico sulla privatizzazione della sanità: i posti letto nella rete ospedaliera dell'Umbria sono 3.280 di cui 2.903 pubblici, ovvero l'88,5%. Ciò a dimostrazione di come la Giunta Tesei, nel quadro complessivo della sanità regionale, ritenga fondamentale il ruolo delle strutture pubbliche. Siamo di fronte a una svolta storica per l'Umbria - conclude Pastorelli - che garantisce una risposta sanitaria adeguata al territorio e sempre più vicina al cittadino". (ANSA).