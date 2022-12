Morto Celestino Tasso, il cordoglio della Cisl

(ANSA) - PERUGIA, 30 DIC - "Tutta la Cisl Umbria, assieme alle categorie della Fnp Cisl Umbria e della Fim Cisl Umbria, esprime dolore per la perdita prematura di Celestino Tasso, oggi dirigente sindacale nella Fnp Cisl in Umbria, con alle spalle una vita spesa all'interno del sindacato, e attivo nel mondo del volontariato".

Celestino Tasso, impegnato nella categoria dei metalmeccanici - è detto in un comunicato di Cisl Umbria, Fnp Cisl Umbria e Fim Cisl Umbria - ha ricoperto la carica di segretario generale Fim Cisl di Terni (2004-2013). Da sempre attento alla formazione e ai giovani, è stato uno dei protagonisti della vertenza sul magnetico. Celestino Tasso è stato segretario regionale della Cisl Umbria (2013-2017). Nel 2022 è stato eletto come segretario generale Fnp Cisl di Terni.

I funerali si terranno il 31 dicembre 2022 alle ore 11 nella chiesa della Polymer - Parrocchia Immacolata Concezione in via Narni a Terni. (ANSA).