Lotteria degli scontrini, due pensionati vincono 25mila euro

(ANSA) - PERUGIA, 30 DIC - Sono due pensionati della provincia di Perugia i fortunati vincitori della Lotteria degli scontrini che ha riservato 25 mila euro ciascuno a seguito di modiche spese fatte in altrettanti supermercati facenti capo alla stessa catena di distribuzione.

Nel primo caso ad aggiudicarsi la vincita è stato un pensionato di Valfabbrica che aveva acquistato generi alimentari presso un discount per la cifra di 23 euro.

L'altro baciato dalla dea bendata, anche lui da poco in pensione, è un residente nel comune di Bastia Umbra che aveva acquistato degli alimenti pagando poco più di 16 euro. In questo caso, grazie alle nuove disposizioni relative alla partecipazione alla Lotteria, si tratta del primo reclamo registrato in Umbria dove il codice lotteria è risultato associato a un soggetto diverso dal titolare della carta di pagamento e del conto corrente di addebito ma facente parte dello stesso nucleo familiare, condizione necessaria per poter riscuotere la somma.

Con queste ultime due vincite l'Umbria raggiunge quota 102 scontrini fortunati che hanno portato a esercenti e clienti premi in denaro per 1.605.000 euro dall'avvio della Lotteria avvenuto nel marzo 2021.

Il 2022 che si va ormai chiudendo ha fatto registrare all'Ufficio Monopoli di Perugia 66 vincite (36 esercenti, 30 acquirenti) per un ammontare pari a 1.212.000 euro tra cui quattro vincite da 100 mila euro e 24 da 25 mila.

La Direzione centrale giochi dell'Agenzia, competente per materia, perfezionata la procedura, autorizzerà l'ordinativo di pagamento per il riversamento della vincita. (ANSA).