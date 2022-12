Latini, stadio e clinica importanti per Terni

(ANSA) - TERNI, 30 DIC - "La realizzazione del nuovo stadio e della clinica a supporto dell'opera sportiva sono sicuramente importanti per lo sviluppo del nostro territorio": è quanto ha detto il sindaco di Terni, Leonardo Latini, nel corso della conferenza stampa di fine anno parlando del progetto avanzato dal presidente della Ternana calcio, Stefano Bandecchi. Oggetto, negli ultimi mesi, di varie polemiche.

Anche alla luce dei 95 posti letto destinati dalla Regione alla sanità privata per la provincia di Terni, Latini ha tenuto a sottolineare che "occorre un riequilibrio della sanità regionale in favore di Terni". "La nostra priorità - ha detto - è di avere una sanità pubblica efficiente e che siano garantiti i posti letto necessari per il servizio sanitario pubblico. La clinica privata è sicuramente molto importante, ma deve essere intesa come sussidiaria alla sanità pubblica e non certo alternativa".

Facendo riferimento al nuovo stadio, il sindaco ha sottolineato come "sia un'opera fondamentale per andare a creare un polo sportivo unico nel suo genere in tutto il centro Italia".

Latini ha risposto anche a una domanda sulla candidatura a sindaco di Bandecchi. A chi gli ha chiesto se lo ritenga un candidato temibile, si è limitato a rispondere che "è temibile nella misura in cui lo saranno tutti i candidati che si presenteranno alle prossime elezioni amministrative". (ANSA).