Latini, gettato le basi per una Terni del futuro

(ANSA) - TERNI, 30 DIC - "Abbiamo gettato le basi per una Terni del futuro e l'abbiamo fatto pensando anche a quale è stato lo straordinario passato della nostra città": a dirlo è stato il sindaco Leonardo Latini nel corso della conferenza stampa di fine anno che si è tenuta a Palazzo Spada.

Latini ha posto l'accento in particolare sui 70 milioni di euro che arriveranno in città grazie al Pnrr e altri fondi che serviranno a "ridisegnare il volto di Terni e dare le adeguate risposte ad alcune problematiche come quelle ambientali". "Linee di finanziamento - ha spiegato il sindaco - che permetteranno ad esempio di procedere al recupero definitivo del Teatro Verdi che sarà restituito alla cittadina entro il 2026".

Un altro progetto su cui si è soffermato Latini è stato quello legato all'idrogeno "che nasce dalla consapevolezza che Terni ha problematiche ambientali e occorre mettere in campo tutti gli strumenti necessari per poterli affrontare". "Il progetto dell'idrogeno - ha ricordato - nasce con un protocollo sottoscritto con Ast e Busitalia per la realizzazione di un trasporto pubblico locale che si fondasse su mezzi a idrogeno alimentati, inizialmente, dall'idrogeno prodotto in eccesso dalle acciaierie. Per poi andare a creare tutte quelle occasioni di crescita e sviluppo connesse al vettore energetico idrogeno così da realizzare a Terni una vera e propria valle dell'idrogeno".

Il sindaco ha quindi ricordato anche i "25 milioni di euro che Terni avrà a disposizione grazie all'accordo di programma tra Regione e ministero per tutta una serie di interventi atti a mitigare le problematiche ambientali". Fondi che verranno impiegati - ha sottolineato il sindaco - per "l'implementazione delle piste ciclabili, la sostituzione delle vecchie caldaie a legno o pellet, il ricorso a mezzi meno inquinanti e ad incentivare il trasporto pubblico locale".

Parlando ancora di finanze per la progettazione, Latini ha ricordato anche i "50 milioni per la variante sud ovest e i 21 milioni per gli interventi su Pentima". Senza dimenticare il recupero del borgo di Cesi "che diventerà - ha evidenziato - la porta delle meraviglie della città". (ANSA).