Amadeus, Toffanin? Molto brava, le porte a Sanremo sono aperte

(ANSA) - PERUGIA, 30 DIC - "Il no era del 2020 ed era riferito al mio primo Sanremo, quando aveva declinato l'invito per sue motivazioni": così Amadeus in merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo. Il conduttore ne ha parlato a Perugia in occasione della presentazione de L'anno che verrà. "Io ho un rapporto fraterno con la sua manager - ha detto Amadeus - ma non abbiamo più toccato questo argomento ultimamente. Le porte sono aperte e valuteremo quando sarà il momento giusto. E' molto brava, mi fa piacere averla e magari - ha concluso Amadeus - per l'ultimo mio Sanremo glielo chiederò nuovamente". (ANSA).