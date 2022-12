Per Umbria miglior performance in reputazione turistica

(ANSA) - PERUGIA, 29 DIC - E' andato all'Umbria il primato della destinazione regionale con la migliore performance rispetto al 2021 in base alla classifica della reputazione turistica delle regioni italiane stilata per il sesto anno consecutivo da Demoskopika. E consultata in anteprima dall'ANSA.

L'Umbria registra un balzo in avanti di ben cinque posizioni nel Regional Tourism Reputation Index. Per la destinazione, infatti, il 13/o posto, rispetto al 18/o dell'anno precedente, immediatamente seguita da Marche, Lazio e Campania che scalano di tre posti nel ranking generale sulla reputazione turistica.

(ANSA).