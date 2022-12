Lega, l'Umbria riparte con i cantieri

(ANSA) - PERUGIA, 29 DIC - "Grazie alla spinta decisiva di Matteo Salvini al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 2023 sarà l'anno dei cantieri. Erano anni che l'Umbria attendeva una spinta per ripartire con energia e rimettere in moto l'intera regione". Lo afferma in una sua nota il deputato Virginio Caparvi, coordinatore della Lega in Umbria.

"I primi due interventi - spiega - riguarderanno le Strada della tre Valli Umbre, Spoleto-Acquasparta nel 1° stralcio Madonna di Baiano-Fiorenzuola per un importo di 109.670.000 euro, e la SS7 nel Semisvincolo Val Menotre/Scopoli per un importo di 17.300.000 euro". (ANSA).