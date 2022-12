Comune di Foligno sigla un protocollo d'intesa contro l'usura

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 29 DIC - E' stato siglato un protocollo d'intesa tra Comune di Foligno, Ordine dei dottori commercialisti di Perugia e la Fondazione umbra contro l'usura onlus per servizi di informazione, formazione e supporto in merito alle crisi da sovraindebitamento e alla tutela e assistenza finanziaria, legale e morale per le vittime di usura e per i soggetti che si trovano a rischio di usura. Hanno firmato l'intesa il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, il presidente della Fondazione umbra contro l'usura, Fausto Cardella, e il presidente dei dottori commercialisti, Enrico Guarducci.

"E' il primo accordo in Umbria di questo genere - ha affermato il sindaco - e vede una sinergia per contrastare al massimo questo fenomeno, specialmente in questo momento delicato in cui il rischio potenziale di cadere vittime dell'usura è più alto che mai. E' un impegno strategico, che abbiamo mantenuto come promesso e che rappresenterà un servizio di alto valore aggiunto per le nostre comunità e l'intero territorio del Folignate".

Nell'ambito dell'intesa - che avrà durata triennale - il Comune si impegna a fornire "adeguata informativa" dell'iniziativa sul territorio comunale attraverso i propri strumenti di comunicazione prevedendo, all'interno del proprio sito istituzionale, un link di richiamo a pagine web dedicate all'educazione finanziaria, all'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, alla prima informativa di indirizzo su materie di pertinenza della professione di commercialista ed alle attività di supporto nei confronti delle vittime di usura.

Il Comune, tra l'altro, patrocinerà l'organizzazione di eventi territoriali formativi e informativi. L'Ordine e la Fondazione si impegnano, a titolo gratuito, fra l'altro, a collaborare nella predisposizione della pagina web del Comune; a partecipare all'organizzazione di eventi territoriali fornendo anche la disponibilità di relatori specializzati; a predisporre i contenuti dell'attività didattica nelle scuole del territorio.

Oltre a mantenere la presenza di un proprio iscritto per fornire, previo appuntamento, per dare informazioni su materie di pertinenza della professione di commercialista, o per un supporto legale e morale. (ANSA).