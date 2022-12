Agabiti, successi sul turismo frutto politiche Regione

(ANSA) - PERUGIA, 29 DIC - "Il risultato raggiunto dall'Umbria nella classifica della reputazione turistica elaborata da Demoskopika è il frutto di una serie di politiche messe in atto dalla Regione per promuovere e valorizzare i territori del cuore verde d'Italia, con particolare attenzione tanto ai media tradizionali quanto ai canali social": così l'assessore al Turismo della Regione Umbria, Paola Agabiti, ha commentato con l'ANSA la notizia che l'Umbria è la regione d'Italia che ha registrato la migliore performance rispetto al 2021. "E' una soddisfazione" ha sottolineato.

"Un risultato raggiunto grazie al lavoro svolto in questi anni, con la Regione che ha investito importanti risorse per far crescere il turismo nella regione, promuovendo in Italia e all'estero un nuovo brand regionale", ha detto Agabiti. "La visibilità delle nostra Regione, come dimostra questa ricerca, è aumentata considerevolmente, e questo lo dobbiamo al Piano di promozione messo in atto dalla Regione che ha saputo rendere l'Umbria attrattiva agli occhi del turista", ha detto ancora l'assessore. "Avere fatto un balzo in avanti di cinque posizioni nel giro di un anno - ha concluso Agabiti - è la prova che abbiamo imposto un radicale cambio di passo nella promozione turistica dell'Umbria". (ANSA).