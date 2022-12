Viaggio nel tempo attraverso i musei con Umbria time travel

(ANSA) - DERUTA (PERUGIA), 28 DIC - Propone un viaggio nel tempo, attraverso una storia animata dai personaggi dei musei, una serie di attività ludiche, un cifrario in braille, enigmi da scoprire e uno zainetto il kit che verrà consegnato ai bambini e alle bambine che varcheranno le porte delle strutture aderenti al progetto "Umbria time travel box - In viaggio nel tempo: una caccia al tesoro al museo". L'obiettivo è di portare le famiglie con bambini e ragazzi a visitare i siti museali dei Comuni che hanno aderito: Amelia, Bettona, Bevagna, Cannara, Cascia, Deruta, Marsciano, Montefalco, Umbertide, Trevi e Spello.

Il progetto e il kit sono stati presentati a Deruta, dal sindaco Michele Toniaccini insieme al sindaco di Trevi, Bernardino Sperandio, al vicesindaco del Comune di Montefalco, Daniela Settimi, all'assessore del Comune di Cannara, Silvana Pantaleoni, all'assessore del Comune di Bevagna, Marco Gasparrini, all'assessore del Comune di Spello, Irene Falcinelli, per il Comune di Amelia, al funzionario Riccardo Passagrilli, e, in collegamento on line, al vicesindaco del Comune di Marsciano, Andrea Pilati, a Valeria Amendola di Wow Kids, a Valeria Poggi, Sezione Musei e valorizzazione dei Beni culturali della Regione Umbria.

Il kit si compone di una storia scritta per ogni Comune e di un gioco da fruire sia nei singoli territori della rete, sia globalmente.

"E' un progetto - ha sostenuto Toniaccini - che svela un altro modo di vivere i musei. Terre e Musei è una realtà sempre più attiva sui territori in cui opera, il cui obiettivo primario è la valorizzazione dei musei, contribuendo a quel percorso di avvicinamento delle famiglie e, in particolare dei bambini, a questi luoghi ricchi di cultura, di storia, capaci di creare nuove opportunità.

I Musei non sono più solo splendidi contenitori di memorie passate, ma rappresentano quel ponte imprescindibile fra passato e presente. Il nostro ricco patrimonio va conosciuto e vissuto e questa è una opportunità intelligente per far dialogare i nostri bambini con il loro passato e con la realtà che li circonda".

