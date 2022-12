Verini (Pd), a Fuscagni legate stagioni indimenticabili tv

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 28 DIC - "Oggi, a Città di Castello, se ne è andato Carlo Fuscagni. A lui sono legate stagioni indimenticabili della comunicazione televisiva e anche della produzione cinematografica": a ricordarlo è il senatore del Pd Walter Verini. "La sua vita professionale, a parte una significativa parentesi a Mediaset - aggiunge in una nota -, è stata per lunghissimi anni e indissolubilmente legata alla Rai, nella quale ha ricoperto incarichi di assoluto rilievo, che hanno contribuito alla crescita e alla modernizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo. A grandi competenze e capacità univa sempre uno stile che lo distingueva.

Mi piace ricordarlo anche come amico - conclude il senatore Verini -, innamorato delle comuni radici dalle quali non si è mai distaccato". (ANSA).