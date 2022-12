Tutto esaurito a Orvieto per Umbria jazz winter 2022

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 28 DIC - Con l'esibizione dei Five Angry Men, alla Sala dei 400 del Palazzo del Capitano del Popolo, è iniziata a Orvieto la 29/a edizione di Umbria jazz winter.

Il primo concerto ha fatto subito registrare il tutto esaurito e dai primi dati che emergono dagli organizzatori, già si parla di "edizione di successo". Per le vie e le piazze della città già sono molte le persone che attendono di assistere agli eventi musicali in programma.

Quasi impossibile trovare ancora camere libere negli alberghi della Rupe e del circondario.

Umbria jazz winter si concluderà nella giornata del primo gennaio, quando nel pomeriggio sarà di nuovo celebrata, in duomo, la Messa della Pace, dopo due anni di assenza a causa dell'emergenza Covid. (ANSA).