Te Deum a Perugia cambia orario per concerto fine anno

PERUGIA, 28 DIC - Cambia in funzione del concerto di fine anno nella piazza antistante la cattedrale di Perugia l'orario della tradizionale celebrazione eucaristica di ringraziamento al Signore, con il canto del Te Deum, in programma il 31 dicembre nella principale chiesa del capoluogo umbro.

La Diocesi ha infatti annunciato che la celebrazione presieduta dall'arcivescovo mons. Ivan Maffeis, è posticipata di un'ora. Si terrà alle 19, anziché alle 18 (come era già stato programmato e comunicato), "per evitare sovrapposizioni con le prove della trasmissione di Rai Uno 'L'anno che verrà', in diretta, la sera di San Silvestro, da Piazza IV Novembre".

Nello spazio antistante la cattedrale è stato infatti allestito il grande palco dove si terrà lo spettacolo. (ANSA).