Raid vandalico a Foligno, danneggiate 25 automobili

(ANSA) - PERUGIA, 28 DIC - Atto vandalico a Foligno, nella notte fra martedì e mercoledì, ai danni di 25 autovetture in sosta.

I responsabili dei danneggiamenti, dopo aver preso di mira le auto - parcheggiate tra via Garibaldi e la piazzetta di via dell'Annunziata - hanno danneggiato e in alcuni casi divelto i tergicristalli anteriori o posteriori delle stesse.

Dopo aver acquisito tutti gli elementi identificativi delle automobili, gli agenti del locale commissariato hanno perlustrato l'area alla ricerca di persone sospette o informate sui fatti. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori dell'ufficio anticrimine che hanno acquisito le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza della zona. Le indagini della polizia per risalire agli autori dell'accaduto sono ancora in corso. (ANSA).