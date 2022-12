Presidente Provincia Terni apre ad allargamento a Spoleto

(ANSA) - TERNI, 28 DIC - "Sarei favorevole a un allargamento della Provincia di Terni con l'inclusione di Spoleto, ma non può accadere con una imposizione dall'alto, deve eventualmente arrivare per la volontà dei cittadini": a dirlo è stata la presidente Laura Pernazza, nel corso della conferenza stampa di fine anno. Il suo primo anno alla guida dell'ente.

"A gennaio mi incontrerò con il sindaco di Spoleto Andrea Sisti e affronteremo anche questo tema del riequilibrio territoriale, ma resta sempre imprescindibile la volontà popolare che andrebbe espletata attraverso lo strumento del referendum", ha sottolineato Pernazza. "Ovviamente - ha aggiunto - per la Provincia di Terni ci sarebbero dei vantaggi notevoli poter contare su un territorio è una popolazione più vasta".

(ANSA).