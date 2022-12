Pernazza, patrimonio e strade centro lavoro Provincia Terni

(ANSA) - TERNI, 28 DIC - Patrimonio e infrastrutture viarie al centro dell'attività della Provincia di Terni. A sottolinearlo è stata la presidente Laura Pernazza, nel corso della conferenza stampa di fine anno in cui ha tracciato un bilancio dell'attività dell'ente.

"Abbiamo cercato di avere la massima attenzione al territorio - ha spiegato Pernazza - e al ricco patrimonio. E proprio in tal senso abbiamo avviato cinque bandi di progettazione per il recupero della Rocca di Piediluco, degli edifici scolastici di Ciconia, del Teatro Tenda di Terni, della ex fonderia dell'Itis di Terni e della variante di Piediluco". (ANSA).