Per operaio morto ipotesi caduta in scavo profondo cinque metri

Sarebbe caduto in uno scavo profondo circa cinque metri durante i lavori di posizionamento di un metanodotto l'operaio di 36 anni morto a Castel Viscardo, in provincia di Terni. E' quanto emerge da una prima ricostruzione dell'incidente.

L'uomo, residente in provincia di Avellino, potrebbe quindi essere morto in seguito alla caduta. All'arrivo dei vigili del fuoco era già deceduto.

Per ricostruire la dinamica di quanto successo sono in corso accertamenti delle forze dell'ordine e del personale della Usl.

