Nei pronto soccorso Umbria nuovo triage a cinque codici

(ANSA) - PERUGIA, 28 DIC - Da lunedì 9 gennaio entrerà in vigore in tutti i pronto soccorso dell'Umbria il nuovo sistema di triage a cinque codici numerici che recepisce le linee guida nazionali. Ad annunciarlo è l'assessore regionale alla Salute e alle politiche sociali Luca Coletto.

La Regione spiega che il nuovo è basato su "un approccio globale alla persona e ai suoi familiari, che consentirà un uso ancora più appropriato delle risorse umane e strumentali attraverso soluzioni organizzative e percorsi specifici".

"L'infermiere di triage avrà a disposizione cinque codici di priorità, al posto degli attuali quattro - spiega Coletto - e terrà conto non solo del livello di criticità di chi arriva in pronto soccorso, ma anche della complessità clinico-organizzativa e dell'impegno assistenziale necessario per attivare il percorso, in modo da ottimizzare il flusso dei pazienti. Al fine di rendere il più possibile omogenei in tutte le strutture ospedaliere i percorsi decisionali relativi all'assegnazione dei codici di priorità, il gruppo di lavoro regionale, appositamente istituito, ha predisposto un elenco di condizioni cliniche e potenziali codici di priorità assegnabili".

Nel nuovo modello, la codifica della priorità al triage risulta così articolata: codice uno - rosso emergenza con priorità assoluta, ingresso immediato per pazienti con grave compromissione di una o più funzioni vitali; codice due - arancione urgenza indifferibile, ingresso o rivalutazione infermieristica entro 15 minuti per pazienti a rischio di rapida compromissione di una o più funzioni vitali o con dolore severo; codice tre - azzurro urgenza differibile, ingresso o rivalutazione entro 60 minuti per pazienti in condizioni stabili che necessitano di trattamento non immediato; codice quattro - verde urgenza minore, ingresso o rivalutazione entro 120 minuti per pazienti in condizioni stabili, senza rischio evolutivo; codice cinque - bianco non urgenza, ingresso o rivalutazione entro 240 minuti per pazienti con problemi che non richiedono trattamento urgente o di minima rilevanza clinica. (ANSA).