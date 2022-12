500 anni Perugino, francobollo e annullo filatelico in onore

(ANSA) - PERUGIA, 28 DIC - "Per l'Umbria, l'anno 2023 che è ormai alle porte sarà quello delle celebrazioni del cinquecentenario della morte del 'Perugino'. Per l'occasione, il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha deliberato l'emissione di un francobollo commemorativo dell'evento, nell'ambito di una serie dedicata al tema delle Radici del Made in Italy, che che rappresenta il culmine delle celebrazioni.

Voglio ringraziare intanto il ministro Adolfo Urso e la sottosegretario Fausta Bergamotto per avere dato grande attenzione a queste celebrazioni raccogliendo anche le istanze territoriali tra cui quella della Pro Loco Pietro Vannucci di Perugia, custode della tomba dell'artista di Fontignano". Lo afferma in una sua nota il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco. "L'Umbria - prosegue il sottosegretario - si prepara ad accogliere turisti e visitatori attratti dalle sue bellezze, dal patrimonio paesaggistico e naturalistico e dalle eccellenze enogastronomiche delle due regioni toccate dalle celebrazioni.

L'emissione di un francobollo e di un annullo postale dedicati al grande artista rinascimentale coinvolge nel cinquecentenario l'intero territorio nazionale e gli conferisce la più ampia diffusione e valorizzazione a tutte le iniziative ad esso collegate. Ritengo fondamentale che le bellezze inestimabili della regione del Centro Italia che ha ispirato ed ispira artisti, poeti e letterati, siano veicolate con ogni mezzo e si tramutino in sostegno all'economia turistica del territorio, dopo un lungo periodo di fermo dovuto alle conseguenze della crisi pandemica". (ANSA).