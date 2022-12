Pallavolo, Perugia 23 vittorie ma Anastasi non si ferma

(ANSA) - PERUGIA, 27 DIC - "Mi piacerebbe arrivare in fondo ad ogni trofeo, giocare ogni finale. Non so se riusciremo a vincerle tutte, ma abbiamo una squadra molto competitiva e ci dà la consapevolezza di poter puntare a tutto quello che abbiamo davanti": guarda già alla seconda parte di stagione con grande serenità Andrea Anastasi, allenatore della Sir Safety Susa Perugia che non conosce ostacoli. Dall'avvio di stagione la squadra è infatti imbattuta su tutti i fronti, dalle sfide tricolore a quelle internazionali.

I numeri raccontano ancor meglio il tabellino di marcia: 23 vittorie di fila, 69 set vinti e solo 15 persi. Due i trofei già in bacheca, Supercoppa e Mondiale per Club, tre quelli ancora in palio, Champions league, campionato e Coppa Italia.

Ad una partita dalla chiusura di un 2022 da incorniciare, il coach bianconero traccia un mini bilancio rispondendo all'ANSA.

"Se dicessi che mi aspettavo un cammino così bello, sarebbe presunzione" dice. "Sono consapevole - aggiunge - che le sconfitte arriveranno ed è meglio stare con i piedi per terra.

Per ora sono onestamente soddisfattissimo dei giocatori, abbiamo iniziato molto bene".

L'anno si chiuderà con la partita di Coppa Italia contro Cisterna (giovedì sera, valida per l'accesso alla Final Four di Roma), poi torneranno campionato e Champions dove "forse dovremo scontrarci con una squadra italiana e sarà complesso". (ANSA).