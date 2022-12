Busitalia incrementa servizio trasporto pubblico a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 27 DIC - In occasione del Capodanno, Busitalia Umbria (società del Polo Passeggeri del Gruppo FS), incrementerà il servizio di trasporto pubblico a Perugia per agevolare i flussi e gli spostamenti in occasione della manifestazione e dei festeggiamenti previsti nel centro storico nella notte del 31 dicembre.

In particolare - annuncia la stessa azienda di trasporto in una nota - è prevista una navetta a supporto del Minimetrò con percorso Pian di Massiano - Piazza Partigiani, in servizio dalle ore 19 del 31 dicembre fino alle ore 4 del primo gennaio; l'estensione dell'orario di servizio del Minimetrò dalle 9 del 31 dicembre alle 4 del primo gennaio; il potenziamento delle scale mobili: piazza Partigiani apertura al pubblico dalle 6.15 del 31 dicembre alle ore 4 del primo gennaio; via Pellini apertura al pubblico dalle 6.45 del 31 dicembre alle 3.45 del primo gennaio; piazzale Europa e piazzale Bellucci apertura al pubblico dalle 7 del 31 dicembre alle ore 4 del primo gennaio.

Prosegue poi la collaborazione con il Comune di Terni per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico urbano attraverso il biglietto "Promo urbano Terni" sui servizi del trasporto pubblico urbano di Terni in occasione delle festività 2022-2023 e fino al 31 marzo 2023.

Tutti i dettagli e le informazioni sono disponibili su www.fsbusitalia.it. (ANSA).