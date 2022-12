Ricoverati Covid salgono a livelli fine luglio

(ANSA) - PERUGIA, 26 DIC - Hanno toccato i livelli di fine luglio scorso i ricoverati Covid in Umbria. In base ai dati della Regione aggiornati al 26 dicembre sono infatti 266, con un aumento del 3,7 per cento su base settimanale.

Numeri analoghi a quelli del 31 luglio scorso quando i posti occupati negli ospedali da pazienti positivi erano 267, dopo avere sfiorato i 300. Un dato che da quel momento cominciò però a scendere. Sette quel giorno i pazienti nelle rianimazioni, otto ora.

Allora gli attualmente positivi certificati erano 19.396, con 3.990 tamponi giornalieri (era una domenica), con un calo settimanale del 2,2 per cento. A oggi gli umbri alle prese con il virus sono invece 3.208 con 570 tamponi giornalieri registrati sul sito della Regione (dato che comunque risente del fatto che ieri era Natale).

Il 26 dicembre di un anno fa i ricoverati in ospedale dell'Umbria erano 91, 7.621 attualmente positivi e 3.088 i tamponi analizzati.

Più che raddoppiato rispetto al 2021 il tasso di positività dei test all'11,2 per cento contro il 24,9 di quest'anno.

