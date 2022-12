Tesei, auguri agli umbri per un Natale sereno e di pace

(ANSA) - PERUGIA, 25 DIC - "Siamo arrivati alla fine di un altro anno passato e affrontato insieme. Voglio fare a tutta la comunità umbra e a ciascuno di voi i migliori auguri per un Natale sereno e di pace": è il messaggio della presidente della Regione Donatella Tesei. Pubblicato sul suo profilo Facebook.

"Un augurio ancora più forte e sentito - afferma Tesei - perché l'anno che sta per arrivare sia di salute e felicità e possa essere per tutti gratificante. Buon Natale a tutti".

