Visita di P. Fioroni e Pastorelli al Poliambulatorio Europa

(ANSA) - PERUGIA, 23 DIC - La vice presidente dell'Assemblea legislativa Paola Fioroni e il consigliere regionale Stefano Pastorelli insieme a Marco Santantonio si sono recati in visita al Servizio di diabetologia del distretto del Perugino presso il Poliambulatorio Europa dove hanno incontrato il dottor Alfredo Notargiacomo, direttore del distretto del Perugino e la dottoressa Paola Del Sindaco, responsabile Uos Diabetologia distretto del Perugino.

La visita è stata l'occasione per confrontarsi, per parlare di criticità e opportunità di una struttura che conta più di 12.500 pazienti attivi. "I temi che abbiamo affrontato - spiegano i due consiglieri in una nota - sono stati diversi e tutti di notevole importanza. Si è parlato di qualità, di appropriatezza, di standard e di tutto quello che può servire ad alzare il livello di tutela del diritto costituzionale alla salute dei nostri concittadini affetti da diabete di vario tipo. Ringraziamo tutti i medici e gli operatori sanitari - concludono Fioroni e Pastorelli - che anche durante il periodo del Covid si sono adoperati con grande spirito di abnegazione al fine di fornire in maniera continuativa l'assistenza ai pazienti che soffrono di diabete" All'incontro hanno preso parte anche le dottoresse Roberta Celleno, Chiara Di Loreto, Debora Pezzuto e la dottoressa Barbara Blasi, responsabile del servizio di assistenza specialistica distretto del Perugino". (ANSA).