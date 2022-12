Umbria Jazz Winter, Masterclass 'Note di Vino' a Orvieto

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 23 DIC - Nell'ambito della 29/a edizione di Umbria Jazz Winter, saranno due le Masterclass organizzate dal Consorzio Tutela Vini di Orvieto per raccontare i terroir e l'affascinante storia dei vini orvietani. Avranno come filo conduttore la musica, da qui "Note di Vino", che accompagnerà le degustazioni che saranno guidate da due esperti del mondo enologico, Chiara Giannotti, Fondatrice di Vino.tv e Maurizio Dante Filippi "Best Italian Sommelier 2016".

Le Masterclass sono in programma il 28 e 29 dicembre, alle 17, presso il Ridotto del Teatro Mancinelli di Orvieto. Si consiglia la prenotazione da inviare a info@orvietodoc.it fino a esaurimento dei posti disponibili.

Si comincerà il 28 dicembre con "Vini e Terroir: le tante anime dell'Orvieto" a cura di Maurizio Dante Filippi che racconterà i vini selezionati con un approccio tecnico-scientifico, ma allo stesso tempo accattivante.

Il 29 dicembre sarà la volta di "Vino, arte e cultura: Orvieto una denominazione affascinante" con Chiara Giannotti chiamata a raccontare i vini del territorio attraverso un viaggio tra presente e passato. Le cantine che hanno aderito alle Masterclass con i loro vini sono 19.

"Vino e jazz e più in generale vino e musica è un connubio collaudato e vincente che anche quest'anno abbiamo deciso di riproporre in occasione di Umbria Jazz Winter, in cui il Consorzio Tutela Vini di Orvieto è ancora una volta presente in qualità di partner. Le Masterclass che abbiamo organizzato saranno di grande livello qualitativo, grazie anche alla indiscussa professionalità di chi sarà chiamato a guidarle. Il nostro intento, ancora una volta, è far conoscere i nostri vini a una platea sempre più ampia e il contesto internazionale di Ujw è sicuramente un palcoscenico privilegiato in tal senso. La competenza, l'amore e la passione che i produttori orvietani mettono nella realizzazione dei loro vini ha permesso negli ultimi anni di portare sulle tavole di tutto il mondo e nelle migliori enoteche e ristoranti vini di grande qualità che oggi sono diventati anche ambasciatori di un territorio meraviglioso quale è il nostro", hanno detto il presidente del Consorzio, Vincenzo Cecci e la vicepresidente con delega agli eventi, Giulia Di Cosimo. (ANSA).