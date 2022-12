Treofan: Mimit, conferma 2 compratori e ripresa produzione

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - "La riunione di oggi al Ministero per le Imprese e il Made in Italy per la vertenza Treofan si è conclusa con due novità: l'interesse concreto di due acquirenti e la disponibilità della proprietà a cedere l'uso dei macchinari per far ripartire la produzione". Così il ministero in una nota nella quale spiega che: "durante la riunione è stata confermata l'esistenza di due potenziali acquirenti del sito di Terni, i quali tra due settimane presenteranno il loro piano industriale, dando così concretezza alla proposta. Il Piano verrà illustrato alle parti sociali nei primi giorni di gennaio".

Entro la prima metà di gennaio, previa verifica dell'advisor di Treofan, la questione passerà al tavolo di crisi coordinato dal Mimit con le Istituzioni locali.

Ai presenti all'incontro di oggi la proprietà ha dichiarato la disponibilità a cedere i macchinari per riprendere la produzione quanto prima.

"Ringrazio tutti i presenti al tavolo per il senso di responsabilità dimostrato e siamo al lavoro, anche con regione Umbria e comune di Terni, per una soluzione positiva" ha commentato il sottosegretario Fausta Bergamotto che ha le deleghe del Mimit per i tavoli di crisi. (ANSA).