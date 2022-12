Pd, coordinamento umbro per la candidatura di Elly Schlein

(ANSA) - PERUGIA, 23 DIC - Non "l'ennesima corrente", ma donne e uomini che guardano con entusiasmo e fiducia alla proposta politica di Elly Schlein, con al centro temi come lavoro, diritti e transizione ecologica, per "rigenerare" il Pd e l'intero campo del centrosinistra anche in Umbria: si è presentato così il gruppo umbro organizzatore della mozione congressuale della candidata alla segreteria nazionale del Partito democratico.

Nel corso di una conferenza stampa a Perugia, le idee e le modalità attraverso cui si svilupperà in Umbria il progetto a sostegno della candidata sono state presentate dalla coordinatrice regionale Sarah Bistocchi, capogruppo Pd al Comune di Perugia, e da Manuela Pasquino, consigliera comunale di Fabro e componente della segreteria regionale Pd, e Andrea Vannini, già consigliere comunale di Todi, rispettivamente vicecoordinatori per la provincia di Terni e quella di Perugia.

Sono loro quindi i tre referenti regionali della mozione Schlein, primi nomi di un gruppo regionale, come è stato sottolineato, "aperto a tutte e a tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo".

Una candidata che ha "la radicalità necessaria oggi per guardare al futuro del partito e ai suoi valori e per controbattere le posizioni estreme di quella che ormai è solo una destra e non un centrodestra" è stato detto. "Non possono essere gli stessi che hanno fatto un disegno che non è piaciuto agli elettori a tenere la matita in mano" hanno spiegato i referenti per poi aggiungere: "Bisogna cambiare il Pd davvero, per cambiare veramente questa società. Perché di fronte all'Italia delle destre che ci appare più ingiusta, è tempo di crescere, di evolvere come comunità e come partito. La sfida per riconquistare il Paese parte da qui, dalla capacità di rigenerare il campo progressista e di rinnovare la sua classe dirigente".

Un progetto politico quindi "chiaro e radicale", come hanno sottolineato ancora, e che è a disposizione del rinnovamento del Partito democratico, anche in Umbria: "La candidatura di Elly Schlein - hanno spiegato i tre promotori - è un progetto a disposizione della comunità democratica, del congresso e non contro qualcuno ma per qualcosa". (ANSA).