In Umbria aumento ricoveri Covid del 5,3% in una settimana

(ANSA) - PERUGIA, 23 DIC - Sono aumentati del 5,3 per cento per cento nell'ultima settimana i ricoverati positivi al Covid negli ospedali dell'Umbria. Sono infatti 260 al 23 dicembre, 136 dei quali in area medica e otto in rianimazione. Lo si ricava dai dati sul sito della Regione.

Sono invece in diminuzione del 7,9 per cento, sempre su base settimanale, gli attualmente positivi al virus, ora 3.220, mentre i morti sono passati da 2.307 a 2.321.

In aumento anche i casi giornalieri, 385 il 23 dicembre, pari a più 14,4 per cento rispetto a una settimana fa.

Il tasso di positività è al 20,02 per cento (era 17,82 venerdì scorso). (ANSA).