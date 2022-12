Doni da associazione Sintini a bimbi in ospedale Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 23 DIC - Anche quest'anno l'Associazione Giacomo Sintini ha regalato un sorriso ai bambini e ragazzi in cura presso il reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Perugia.

Nella mattina del 22 dicembre Jack Sintini e sua moglie Alessia si sono recati in reparto per far visita ai bambini ricoverati nel nosocomio perugino e porgere loro i regali che più desideravano. "Siamo felici di essere riusciti anche quest'anno a realizzare i desideri dei piccoli eroi del reparto. È un lavoro che richiede mesi di preparazione ma gli sforzi sono sempre ripagati dalla grande gioia che questi bambini riescono ad esprimere" ha detto Jack Sintini che ha poi aggiunto: "Un ringraziamento speciale e doveroso va a tutte le persone che, con il loro sostegno, ci hanno aiutato a realizzare tutto questo, alle famiglie dei ragazzi in cura che sono sempre complici dei nostri progetti e ci aiutano nella scelta dei regali, al personale di reparto che ci accoglie con gioia".

Al termine della visita, Jack e Alessia si sono recati presso l'Ematologia dell'ospedale di Perugia a consegnare le decorazioni natalizie destinate ai pazienti ed al personale che lavora in reparto. (ANSA).