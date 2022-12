Borse di studio agli studenti dal Comune di Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 23 DIC - Si è svolta venerdì a Norcia la cerimonia di consegna delle Borse di studio con un contributo di 300 euro a studente e dell'attestato, da parte dell' assessorato alle Politiche scolastiche e sociali del Comune, ai 15 studenti nursini che hanno ottenuto la maturità con il massimo dei voti nell' anno scolastico 2021-2022.

"Complimenti e congratulazioni per il lusinghiero risultato raggiunto. Dal 2014 ad oggi abbiamo consegnato 76 borse di studio, con numeri sempre in crescita. E' il segno di un alto livello di formazione e preparazione dei nostri giovani" ha detto l'assessore Giuseppina Perla.

"Voi ragazzi avete il grande merito di essere stati di aiuto e di sprone alla nostra comunità e aver quindi consentito a non fermarsi. La scuola - ha aggiunto - rappresenta il futuro e al contempo ci consente di crescere, tutti insieme, studenti, famiglie, insegnanti, il personale docente, insieme al supporto dell' amministrazione, consente alla comunità di crescere. Per voi il percorso di studi proseguirà, siate ambasciatori della nostra città affinché possiate raccontare la storia di un centro che ha saputo affrontare il dramma del sisma ma che ha saputo riorganizzarsi".

"La nostra città può dare ancora molto e possiamo riscoprire qui, anziché altrove, una nuova piccola America, in cui è possibile fare impresa, partendo dai quei settori che riescono a valorizzare la tradizione e l'identità del territorio e al contempo garantire un'elevata qualità della vita, sicuramente con meno stress rispetto alla città" ha detto il sindaco di Norcia Nicola Alemanno.

"Sono diverse le famiglie infatti che guardano a territori come il nostro, alle nostra città e alle nostre frazioni per vivere e lavorare. Con profonda gratitudine per il vostro impegno, che deve essere esempio per tutti - ha aggiunto - oggi questo piccolo gesto che compiamo simboleggia la continuità del legame con Norcia, per tutta la vita. Proseguite la formazione, fate le vostre esperienze con la consapevolezza che questa è casa vostra" ha concluso Alemanno che ha poi invitato i ragazzi a vivere la città e a partecipare ai numerosi eventi che vengono organizzati nell'arco dell'anno. (ANSA).