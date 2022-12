Arrestati latitanti in Germania e Spagna

(ANSA) - PERUGIA, 23 DIC - La Procura Generale di Perugia, con il suo ufficio Sdi (Servizio di indagine) costituito da un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, ha emesso ed eseguito due ordini di carcerazione nei confronti di un cittadino pakistano e di uno italiano che si trovavano all'estero, pur dovendo scontare delle pene definitive inflitte in Italia.

Il trentasettenne di origini pakistane, latitante da oltre un anno, in particolare dal settembre 2021, è stato estradato in Italia due giorni fa.

L'arrestato deve espiare una pena di sei anni e due mesi di reclusione, frutto di due condanne, per il reato di violazione della legge sugli stupefacenti, commesso nei territori dell'Ascolano e del Maceratese.

Analoga attività ha portato al rintraccio ed all'arresto, tre giorni fa, in Spagna di un quarantaquattrenne italiano, latitante dall'ottobre di quest'anno.

L'arrestato deve espiare una pena di un anno e un mese di reclusione, condanna riportata a seguito della sua attività illecita dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona del Folignate.

L'individuazione dei latitanti è stata resa possibile grazie all'attività della Procura generale di Perugia, che ha eseguito numerose e complesse ricerche mirate al loro rintraccio.

Infatti, monitorando i contatti più stretti dei latitanti, l'attenzione si è concentrata in un caso, sui cugini dimoranti nel territorio brianzolo, nell'altro caso nei confronti di una parente, da tempo residente a Santa Cruz de Tenerife, che aveva contatti con il ricercato italiano.

Le preziose informazioni, fornite all'interpol dalla Procura generale, hanno consentito alla polizia tedesca ed alla polizia spagnola di procedere ad assicurare alla giustizia i latitanti.

Il cittadino pakistano, arrestato il 18.10.2022 a Velbert (Germania) dalla polizia tedesca è stato estradato in questi giorni in Italia ed ora si trova recluso nel carcere di Roma - Rebibbia.

Il cittadino italiano, invece, è stato arrestato il 20 dicembre scorso nella città di Adeje-Tenerife (Spagna) dalla polizia spagnola, ed è in attesa di estradizione verso l'Italia. (ANSA).