Umbria pensa a direttore Pnrr per aiutare enti attuatori

(ANSA) - PERUGIA, 22 DIC - La Regione Umbria pensa a un direttore che si occupi in maniera specifica di Pnrr e "possa essere di supporto e coordinamento con tutti i progetti approvati e vanno in capo ai soggetti attuatori". Lo ha annunciato la presidente Donatella Tesei in occasione della conferenza stampa di fine anno.

"Sul Pnrr - ha detto la governatrice - abbiamo fatto un'attività molto importante per assicurarci risorse per l'Umbria pari a 1,7 miliardi di euro. Una percentuale superiore alla media nazionale, considerando anche che siamo una piccola regione. Però sono anche consapevole, e dobbiamo esserlo tutti, che il 90 per cento dei progetti Pnrr sono realizzati da aziende nazionali e il resto dai Comuni. Questo è il vulnus in questo percorso. Ci dobbiamo quindi attrezzare. Cercheremo di mettere in campo una squadra che possa aiutare". (ANSA).