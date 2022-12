Tesei annuncia misure sostegno neomamme e laureati

(ANSA) - PERUGIA, 22 DIC - Ha annunciato anche due misure che guardano al futuro, per le neomamme e per i giovani laureati, la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno con tutti i membri della Giunta. "Sono rivolte a due grandi problemi, rilevanti non solo per la nostra regione ma anche per il sistema Paese, come quelli legati alla demografia, con numeri drammatici relativi alla natalità, e alla spinta centrifuga dei nostri giovani" ha affermato.

"La prima misura già definita, sarà deliberata a gennaio - ha spiegato Tesei - e a questa seguirà un bando, per le neomamme.

E' poi in fase avanzata di studio quella a favore dei giovani laureati".

Quindi, le donne residenti in Umbria (lavoratrici e non, con Isee massimo di 30 mila euro) che come ha ricordato la governatrice "faticano a conciliare tempi di vita del nascituro e tempo di lavoro", nel primo anno di età del figlio avranno un supporto economico di 1.200 euro, una tantum. "Sarà così coperto il bisogno di mille mamme - ha proseguito Tesei - con questa misura che nasce già come strutturale e che quindi sarà ripetuta per cinque anni". (ANSA).