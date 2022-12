Tesei, 2022 anno complesso ma con risultati molto buoni

(ANSA) - PERUGIA, 22 DIC - Il 2022 "è stato un anno complesso ma con risultati molto buoni per economia, turismo e tanti altri settori strategici per l'Umbria": lo ha sottolineato la presidente della Regione Donatella Tesei a margine della conferenza stampa di fine anno della Giunta. "Abbiamo impegni importanti, riguardanti tra l'altro la sanità, che completeremo entro fine anno" ha aggiunto.

"Siamo assolutamente consapevoli - ha detto Tesei - che il 2023 sarà un anno complesso per le con conseguenze dell'inflazione e della guerra, con tutte le conseguenze in termini energetici. Siamo però sicuramente più forti per affrontare queste sfide se dovesse perdurare una situazione come quella che stiamo vivendo". (ANSA).