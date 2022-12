Melasecche, risultati su cose di cui si parla da decenni

(ANSA) - PERUGIA, 22 DIC - "Prosegue intensamente e con un piglio diverso, quello del fare, il lavoro impostato sulle principali direttrici ferroviarie e stradali per conseguire quei risultati su cose di cui si parla da decenni in Umbria": così l'assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti Enrico Melasecche nel suo intervento per il bilancio di fine anno della Giunta.

Per i lavori sulla Fcu l'assessore si è detto fiducioso visto che c'è la data finale di completamento del 2026 data dal Pnrr.

"Riattivata la tratta Ponte San Giovanni-Sant'Anna - ha detto - proseguono i lavori di riqualificazione strutturale e funzionale alla stazione di Ponte San Giovanni".

Sempre sul fronte ferrovie, per la Roma-Ancona (Orte-Falconara), vanno avanti gli interventi per "velocizzazione tutta la linea". Per la Foligno-Perugia-Terontola, "il tavolo aperto con Rfi e Mit sta procedendo nei lavori di studio, con la priorità data dalla costruzione della nuova stazione aeroporto di Collestrada che fungerà anche come metropolitana di superficie Collestrada-Fontivegge".

In merito alla nuova stazione Medio Etruria Melasecche ha annunciato che si sta "sollecitando l'apertura del tavolo previsto dal protocollo di intesa perché c'è forte attesa per la realizzazione di quell'opera che questa Giunta ha fortemente voluto per consentire all'Umbria di accedere direttamente ai numerosi Freccia rossa che transitano verso il nord e il sud del Paese".

Sul fronte strade, sotto i riflettori il Nodo di Perugia.

"Entro gennaio - ha detto l'assessore - dovrebbe concludersi il confronto strettamente tecnico fra Cooprogetti ed Anas sul progetto definitivo consegnato. Mentre per il secondo Stralcio, il finanziamento della progettazione è stata inserita nel fondo progetti Anas che attinge risorse dalla legge di bilancio".

In merito ai trasporti, Melasecche ha ricordato che "prosegue positivamente la riorganizzazione complessiva e la modernizzazione del sistema Tpl con il trasferimento ad Umbria Mobilità delle funzioni di Agenzia, così come anche la procedura molto articolata della gara". (ANSA).