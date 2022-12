Giovani imprenditori donano 2.000 euro al Comitato Chianelli

(ANSA) - PERUGIA, 22 DIC - Il gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Umbria ha donato 2.000 euro al Comitato per la vita "Daniele Chianelli".

"Le festività natalizie - ha spiegato Cinzia Tardioli, presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Umbria - ci ricordano che tutto è un dono. Per questa ragione abbiamo deciso di fare la nostra parte, offrendo un piccolo ma significativo sostegno all'attività del Comitato che quotidianamente si prende cura, con amore e coraggio, di chi ha bisogno. Ci auguriamo che questa donazione possa alleviare le preoccupazioni e regalare un sorriso ai bambini e alle loro famiglie".

"Siamo profondamente grati ai Giovani imprenditori per questa generosa donazione. Avere così tanti amici che si preoccupano del sostegno alla ricerca e del supporto ai bambini, ragazzi e adulti malati di tumori, leucemie, linfomi, mielomi - ha detto il presidente del Comitato per la vita, Franco Chianelli - ci riempie di gioia e di speranza per il futuro. Questo dono contribuirà all'ampliamento del Residence 'Daniele Chianelli' con altri 20 alloggi per ospitare i pazienti con le loro famiglie". (ANSA).