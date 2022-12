Gdf sequestra 12 mila articoli contraffatti

(ANSA) - PERUGIA, 22 DIC - La guardia di finanza di Perugia ha sottoposto a sequestro, nel mese di dicembre, 12 mila pezzi, tra giocattoli, addobbi, decorazioni e altri articoli natalizi, venduti al pubblico privi dei requisiti previsti dal Codice del consumo, e, quindi, non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute.

Con l'approssimarsi delle festività natalizie è stata intensificata sull'intero territorio provinciale l'azione di contrasto alla contraffazione e all'abusivismo commerciale e per la tutela del "made in Italy".

Gli articoli sequestrati erano sprovvisti sia del marchio CE sia delle indicazioni relative alla natura dei materiali impiegati, al Paese d'origine e alle avvertenze e modalità d'uso in lingua italiana, informazioni, queste ultime, richieste dal legislatore al fine di garantire al consumatore finale la consapevolezza della qualità del prodotto e il suo utilizzo in piena sicurezza.

La merce, importata prevalentemente dalla Cina senza i preventivi controlli di sicurezza, oltre a costituire un danno per l'economia nazionale, generando fenomeni di concorrenza sleale - spiega la guardia di finanza - è potenzialmente pericolosa per l'ambiente e per la salute dei consumatori e, soprattutto, dei bambini, proprio per l'assenza di garanzie che certifichino la sicurezza dei materiali utilizzati e delle procedure attuate per la fabbricazione. I responsabili degli esercizi commerciali dove sono stati fatti i sequestri sono stati segnalati alla Camera di commercio per le sanzioni previste dalla normativa. I controlli sono tuttora in corso e proseguiranno nei prossimi giorni, quando saranno avviate anche specifiche azioni finalizzate a contrastare la produzione, il commercio e la detenzione di fuochi di artificio, in vista del Capodanno. (ANSA).