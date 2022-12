Assessore Umbria, stiamo uscendo da palude del Covid

(ANSA) - PERUGIA, 22 DIC - "I problemi ci sono ancora ma stiamo uscendo dalla palude del Covid": lo ha affermato l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto. Che a margine della conferenza stampa di fine anno della Giunta regionale ha risposto all'ANSA.

"Siamo uscendo dalla palude del Covid - ha spiegato Coletto - con il piano di efficientamento, con quello dei fabbisogni e con il piano sanitario per il quale ci avviamo allo sprint finale e a dare una programmazione che manca all'Umbria da più di dieci anni".

L'assessore si è poi soffermato sulla questione del deficit della sanità pubblica umbra. "Le prestazioni ai cittadini continueranno e miglioreranno - ha annunciato -, nonostante il Covid i nostri sanitari sono riusciti a erogare prestazioni sempre di qualità".

In vista del Natale Coletto è tornato a raccomandare l'uso delle mascherine nei luoghi affollati o quando si è a contatto con i fragili. "Non è ovviamente un'imposizione - ha detto - ma una gestione lungimirante. E' una precauzione nei confronti degli altri". (ANSA).