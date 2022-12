Stabile numero imprese guidate da donne in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 21 DIC - Anche nel 2022 l'imprenditoria femminile in Umbria registra una sostanziale stabilità. Il numero complessivo della aziende "a guida donna" sembra ormai inchiodato sopra alle 23 mila unità con un tasso, il 24% del totale, dato superiore alla media nazionale (22,7%) e al resto delle regioni del centro (23,9%). Lo ha reso noto la Camera di commercio. Secondo cui negli anni della pandemia, le aziende capitanate da donne hanno retto all'impatto. Tra il 2019 (anno pre-Covid) e il 2021 l'imprenditoria femminile in Italia è cresciuta con 2.569 nuove aziende (+0,1%), in Umbria la stessa fotografia con una sostanziale tenuta (+0,3%) pari a 78 nuove imprese su un totale di 23.533 aziende registrate nel 2021.

Per quanto riguarda le donne che "fanno impresa" (per cui amministratrici, consigliere, presidenti di Cda, direttrici d'azienda, titolari di imprese individuali) sono - al terzo trimestre 2022 - 68.262 e guidano aziende che impiegano 52.870 addetti. Le capitane d'impresa avanzano perciò in tre anni (dal 2019 al 20022) di oltre mille unità, sono 1.018 in più rispetto al 2019.

Analizzando le tipologie di incarichi assunti dalle donne, si registra un calo tra il 2019 e il 2021 tra le donne con incarico di "titolari di imprese individuali" passate dalle 14.737 del 2019 alle 14.456 del 2022 (dato aggiornato al 30 settembre), segno quest'ultimo delle difficoltà che hanno attraversato soprattutto le imprese minori durante il periodo pandemico.

"Sostenere le donne d'impresa, come fanno da tempo le Camere di commercio attraverso i Comitati per l'imprenditorialità femminile, è essenziale per accelerare la ripresa economica.

Quest'anno sono arrivati anche i fondi del Pnrr che hanno aumentato di molto la dotazione del Fondo Impresa Donna, un ottimo segnale dunque, nella direzione di crescita di questa componente fondamentale dell'economia" sottolinea il presidente della Camera di Commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni.

(ANSA).