Squarta, FdI, rimpasto Giunta umbra va fatto

(ANSA) - PERUGIA, 21 DIC - "Lo abbiamo detto in maniera chiara che va fatto e la presidente Tesei ha confermato che procederà in tal senso": il presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta ha parlato così del rimpasto della Giunta regionale. Lo ha fatto nella conferenza stampa di fine anno dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

"Attendiamo quindi fiduciosi - ha sottolineato Squarta, Fdi - perché conoscendo la presidente Tesei, e sapendo che è persona seria e credibile, sono sicuro che ci farà la proposta di entrare in Giunta molto presto".

E la posizione della Lega? "Il nostro segretario l'ha già dichiarata" ha sottolineato la vicepresidente Paola Fioroni. "Se rimpasto ci deve essere che ci sia - ha aggiunto l'esponente del carroccio -, ma rispettando gli equilibri politici già presenti in Giunta con due assessori della Lega. Poi la nuova composizione spetta alla Tesei. Ma noi non abbiamo mai detto no all'ingresso di FdI in Giunta, ribadisco solo che deve essere mantenuto l'equilibrio politico".

Squarta è poi entrato anche nel merito dell'azione politica della Regione. "Questa Giunta - ha detto - si è insediata dopo 50 anni di governo di sinistra e si è poi trovata davanti una serie di congiunture mai viste prima, due anni di pandemia, una guerra e il ritorno dell'inflazione. Non si può prescindere da ciò per fare una valutazione. Ma oggi, a pandemia finita e quando si vede la luce anche per la questione del caro energia, ci sono temi come la sanità, in particolare per la questione liste di attesa, e il sociale dove bisogna andare a bersaglio anche facendo scelte impopolari. La cosa peggiore che può fare la politica è di non ascoltare". (ANSA).