Per Assemblea anno di lavoro in presenza, 19 leggi approvate

(ANSA) - PERUGIA, 21 DIC - Ha parlato di un anno in cui si è lavorato molto con 19 leggi approvate e in un Consiglio, "unico in Italia", che si è sempre svolto in presenza l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa dell'Umbria nella conferenza stampa di fine anno. Che si è tenuta a a Palazzo Cesaroni, in presenza dopo due anni di assenza causa pandemia.

Il presidente Marco Squarta, insieme ai vicepresidenti Paola Fioroni e Michele Bettarelli, hanno tracciato un consuntivo dell'attività svolta dall'Assemblea nel corso del 2022 e anticipato i temi del 2023.

"Il prossimo anno - ha affermato Squarta - sarà importante per l'aula chiamata ad esprimersi su questioni importanti come piano sanitario, piano rifiuti e poi piano trasporti, non acora arrivato in aula". Con un desiderio, come ha sottolineato sempre il presidente: "il nuovo anno porti anche maggiore consapevolezza del ruolo dell'Assemblea". "Questa istituzione - ha detto - va rispettata e la Giunta deve essere più presente in aula. Ci sono assessori che dimostrano rispetto mentre altri dovrebbero mostrarne di più ed essere presenti almeno alle mozioni che li riguardano. Qui ci sono persone elette con migliaia di preferenze. Devo dire invece che alla presidente Tesei riconosco un grande rispetto dell'aula".

Anche la vicepresidente Fioroni si è soffermata sull'importanza del Consiglio. "Continueremo a difendere questa Istituzione e il suo ruolo - ha detto -, punto di riferimento per la comunità. Qui ci sono gli eletti che si confrontano e non abbiamo mai smesso di farlo per farci carico delle criticità di questa comunità".

Il vicepresidente Bettarelli ha infine evidenziato che come Assemblea "si è risparmiato oltre un milione di euro e si sono dati indirizzi importanti alla Giunta come ad esempio sui piani di eliminazione delle barriere architettoniche e sul caro bollette". "Siamo quelli - ha inoltre aggiunto - vicini ai Comuni e alle associazioni e con il nostro bilancio cerchiamo di farlo. Non sono le risorse che ha la Regione ma il Consiglio c'è ed è vicino ai cittadini". (ANSA).