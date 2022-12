Inaugurata la biblioteca degli Arconi a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 21 DIC - E' stata inaugurata la nuova biblioteca degli Arconi di Perugia, dopo il complesso intervento di riqualificazione e valorizzazione che ha riguardato l'area del cosiddetto "Sopramuro". La biblioteca degli Arconi e il restauro della Sala gotica sono interventi cofinanziati dal Programma operativo regionale (Por) Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014/2020, Piano di sviluppo e coesione (Fsc) Umbria e da un contributo della Fondazione Perugia per 700mila euro. Il costo complessivo dell'intervento ammonta a 3,2 milioni. Si tratta di una biblioteca di pubblica lettura a scaffale aperto, con gli spazi che seguono la struttura architettonica originaria, organizzata in tre arconi con soppalchi, insieme alla Sala gotica, collegata agli arconi da un nuovo percorso ed ubicata all'interno del palazzo del Capitano del popolo (sede degli uffici giudiziari), spazio pensato per la lettura, area convegni con 40 posti ed esposizioni. Presenti un'area per attività per bambini e ragazzi, e un'area per musica, audiolibri e video.

L'assessore regionale allo sviluppo economico Michele Fioroni ha parlato di una vera e propria "vittoria" per la città che ha bisogno di straordinarie ricchezze come questa biblioteca.

L'assessore alla cultura del Comune di Perugia Leonardo Varasano ha spiegato che l'idea è quella di valorizzare i luoghi della cultura e dell'incontro e, dunque, il sistema bibliotecario cittadino. Il sindaco Andrea Romizi ha sottolineato che "questo luogo rinnovato lo dedichiamo ai bambini ed alle bambine, visto che finora si sentiva nel nostro centro storico la mancanza di un posto ideale per accogliere i più giovani". Il sindaco ha sottolineato che la biblioteca è in grado di emozionare e colpire i visitatori per la sua bellezza e per le caratteristiche funzionali innovative. Ha quindi spiegato che quanto fatto si collega agli interventi in atto a Fontivegge ed a quelli che a breve partiranno per l'area di San Sisto con il progetto del Brt: sotto il comune denominatore del potenziamento delle biblioteche presenti nei quartieri coinvolti (Arconi in centro, delle Nuvole a Fontivegge, Sandro Penna a San Sisto) che verranno messe in collegamento tramite sistemi di trasporto intermodali. (ANSA).