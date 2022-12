Federsanità Anci Umbria,Braganti vicepresidente vicario

(ANSA) - PERUGIA, 21 DIC - Massimo Braganti, direttore generale dell'Usl Umbria 1, è il nuovo vicepresidente vicario di Federsanità Anci Umbria. Sostituisce Marcello Giannico, ex direttore generale dell'ospedale di Perugia, andato a dirigere il Mater Olbia.

La nomina ufficiale di Braganti è avvenuta mercoledì 21 dicembre durante l'assemblea di Federsanità Anci Umbria, che si è tenuta online e che è stata coordinata dal presidente Manuel Petruccioli (sindaco di Giano dell'Umbria), dove sono stati anche ufficializzati i delegati del Congresso nazionale, in programma il prossimo 26 gennaio presso il Museo Nazionale dell'automobile di Torino, che saranno: i quattro direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere dell'Umbria (Massimo Braganti per l'Usl Umbria 1, Massimo De Fino per l'Usl Umbria 2, Giuseppe De Filippis per l'ospedale di Perugia ed Andrea Casciari per quello di Terni), il direttore di Federsanità Anci Umbria, Silvio Ranieri, ed il coordinatore di progetto Daniele Benedetti, il sindaco di Gubbio Filippo Stirati, il sindaco di Bevagna Annarita Falsacappa, l'assessore di Marsciano Manuela Taglia e - delegato in sostituzione del presidente Petruccioli - il consigliere comunale di Massa Martana Luana Sensini.

Con questa sostituzione, l'organigramma della Federazione regionale sarà composto dal presidente Manuel Petruccioli, vicepresidente vicario Massimo Braganti e vicepresidente Manuela Taglia (assessore di Marsciano). Sono state confermate le deleghe ai consiglieri Filippo Stirati (sindaco di Gubbio) su Donazione organi e Prevenzione ed ad Annarita Falsacappa (sindaco di Bevagna) su Regolamenti e Servizio Civile.

L'organigramma prevede anche la presenza dei quattro direttori generali: Massimo Braganti, Massimo De Fino, Giuseppe De Filippis ed Andrea Casciari. (ANSA).