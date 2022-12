Durante feste sempre aperte gallerie statali Tre Valli

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 21 DIC - Durante il periodo natalizio saranno eliminate le limitazioni al traffico nelle gallerie "Forca di Cerro" e "Cesaronica" lungo la strada statale 685 "delle Tre Valli Umbre". Lo ha annunciato l'Anas spiegando che la decisione è stata presa per agevolare il traffico in occasione delle festività.

Dal 23 dicembre al 9 gennaio saranno quindi sospesi i lavori notturni all'interno delle due gallerie. La direttrice Spoleto-Norcia-Ascoli Piceno - sottolinea Anas - sarà quindi pertanto sempre percorribile senza limitazioni, anche in orario notturno.

I lavori riprenderanno a partire dalla sera del 9 gennaio 2023. (ANSA).