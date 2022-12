De Luca, passo avanti storico per ambiente Conca ternana

(ANSA) - TERNI, 21 DIC - "Per la prima volta comincia a sgretolarsi l'approccio negazionista che per ben dieci anni ha bloccato la somministrazione di vere politiche di risanamento ambientale nella Conca ternana": così il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca nel corso della "conferenza stampa nella sala consiliare di Palazzo Spada, a Terni, ha illustrato, "insieme ai consiglieri comunali di Terni, Valentina Pococacio e Claudio Fiorelli", gli emendamenti approvati nell'aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria votato in Assemblea legislativa.

Per l'esponente del M5s si tratta di "un passo avanti storico che rappresenta una piccola rivoluzione rispetto alle azioni di intervento in merito all'impatto sanitario dell'inquinamento nella zona di Terni, e questo grazie agli emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle". "Una piccola rivoluzione grazie a una ferrea opposizione" ha spiegato, secondo quanto si legge in una nota diffusa dall'ufficio stampa di Palazzo Cesaroni. "Nel Piano - ha aggiunto - sono stati infatti inseriti punti importanti per i quali abbiamo lottato per anni. Nelle aree inquinate tutti i cittadini hanno il diritto ad essere sottoposti a screening per cogliere le malattie e le patologie correlate alle esposizioni ambientali. Dopo dieci anni di chiacchiere finalmente vengono raddoppiate le risorse per gli studi epidemiologici. Abbiamo preteso che lo studio eziologico partisse dalle categorie più fragili individuate dallo Studio Sentieri e cioè bambini in fascia pediatrica, tumore alla mammella nelle donne e lavoratori delle fonderie. Ora, finalmente, si parla di metalli pesanti e di apporto industriale, viene smontata definitivamente la bufala delle stufe e dei caminetti". (ANSA).