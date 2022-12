"Una carezza per Natale" per solidarietà ai malati oncologici

(ANSA) - PERUGIA, 20 DIC - Si propone di "manifestare vicinanza, calore, sostegno" ai malati oncologici in questo particolare periodo dell'anno, l'iniziativa "Una carezza per Natale", voluta e condivisa dai farmacisti ospedalieri, dai medici oncologi ed onco-ematologi e dal personale infermieristico operativo nelle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Umbria.

Ai 1.650 pazienti (50 dei quali bambini), che dal 29 dicembre al prossimo 6 gennaio dovranno sottoporsi a chemioterapia infusionale nei reparti ospedalieri umbri, sarà donata una borsa contenente prodotti tipici, grazie alla disponibilità di Coop Centro Italia e Acqua minerale Rocchetta.

L'iniziativa di solidarietà è stata illustrata in una conferenza stampa a Perugia, presente l'assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, il quale ha sottolineato l'eccellenza umbra nelle cure oncologiche, a livello nazionale e internazionale ed ha spiegato che "Una carezza per Natale" è "una attenzione ulteriore nei confronti dei nostri pazienti".

L'evoluzione positiva dei trattamenti contro il cancro è stata evidenziata dal direttore dell'Oncologia dell'Azienda ospedaliera di Perugia, Fausto Roila. "Oggi - ha spiegato il prof. Roila - abbiamo la possibilità di raggiungere risultati importanti sia nella prevenzione sia nei casi più gravi, "arrivando in alcuni casi a raddoppiare la sopravvivenza a cinque anni".

Il coordinatore regionale della Cabina di regia governance farmaceutica, Fausto Bartolini, che ha ideato l'iniziativa, avviata lo scorso anno nel solo ospedale di Foligno, ha spiegato che l'obiettivo della stessa è quello di "fare sentire il paziente meno solo e più forte". Bartolini ha quindi annunciato che anche la Ceu "ha accolto a braccia aperte" l'iniziativa e il suo presidente, mons. Renato Beccardo ha scritto una "lettera bellissima" ai malati, che sarà inserita all'interno del sacco con i doni. "con cuore amico - ha scritto, fra l'altro, mons.

Boccardo - vi affidiamo in preghiera alla Vergine Maria" e "le chiediamo di rendersi presente accanto a ciascuno di voi".

