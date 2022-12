Individuato presunto autore danneggiamenti a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 20 DIC - Individuato e denunciato a piede libero dalla polizia il presunto responsabile di due degli otto tra sette incendi e un danneggiamenti, mediante allagamento, che hanno interessato dalla scorsa estate, alcuni condomini, in periferia e nel centro storico di Perugia, e di alcuni edifici sedi di uffici ed enti pubblici. Si tratta di un italiano di 47 anni risultato già inquisito in passato.

Gli episodi - riferisce la Questura - hanno destato particolare allarme sociale nella cittadinanza. Gli accertamenti sono stati avviati dalla squadra volante e quindi svolti dalla mobile. Alcuni degli episodi sono risultati caratterizzati da modalità esecutive analoghe.

L'indagine ha permesso di risalire al presunto autore mediante l'esame delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza e le testimonianze raccolte.

Sono in corso gli ulteriori approfondimenti investigativi per verificare se anche gli altri episodi siano riconducibili all'indagato. (ANSA).