Anche Mehldau e Marsalis per Umbria jazz 2023

(ANSA) - PERUGIA, 20 DIC - Prende sempre più forma il programma dell'edizione di Umbria Jazz del cinquantesimo, in programma a Perugia dal 7 al 16 luglio 2023. Sono state infatti annunciate le nuove serate per l'Arena Santa Giuliana dove saranno protagonisti il trio di Brad Mehldau e Branford Marsalis, l'11 luglio, Rhiannon Giddens e Snarky Puppy, il 12, Ben Harper, il 13, e Joe Bonamassa il 16 luglio.

Mehldau è oggi uno dei pianisti più affermati e completi - sottolinea Uj in una nota - grazie alla sua intensità che lo rende tutt'uno con il suo pianoforte, in trio con Larry Grenadier al contrabbasso e Jeff Ballard alla batteria, che rimanda agli esempi migliori espressi da questa difficile e raffinata formula, mentre il quartetto di Branford Marsalis, nato nel 1986 e rimasto attivo pressoché ininterrottamente e stabile nella line up, producendo in questo periodo una serie di dischi straordinari.

Il 12 luglio sarà la volta di Rhiannon Giddens, artista intelligente e sensibile che indaga nel profondo delle radici della musica popolare americana, e non solo, in duo con il chitarrista e compagno italiano Francesco Turrisi, e Snarky Puppy, che è diventata in poco tempo una delle sigle più popolari del mondo del jazz e della fusion.

Il 13 luglio si esibirà Ben Harper, con gli Innocent Criminals: dall'album d'esordio Welcome To The Cruel World (1994) ha fatto uscire una serie straordinaria di dischi che lo ha consacrato songwriter di potenza unica e performer capace di spaziare tra i generi con la impareggiabile abilità di mescolare il personale e il politico.

Il 16 luglio, in esclusiva italiana, un grande rocker, altrettanto grande bluesman, spesso entrambe le cose: Joe Bonamassa è uno di più grandi chitarristi di sempre, che fonde cuore e intelligenza musicale con una profonda cultura della musica popolare.

I biglietti per questi concerti e per i già annunciati Stewart Copeland (14 luglio) e Paolo Conte (15 luglio) saranno in vendita da giovedì 22 dicembre alle 12. (ANSA).